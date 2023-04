Bundesliga: Kahn explodiert nach Bayern-Debakel - Bayern-Boss hinterfragt alle

Oliver Kahn fällt nach dem desaströsen Auftritt der Bayern in Mainz ein vernichtendes Urteil. Die sportliche Leitung sieht einen Tiefpunkt.

Bayern-Bosse sofort in der Kabine

Jeder Einzelne müsse sich "selbst an die Nase fassen und sich fragen, ob das wirklich das ist, was reicht, um die Ziele zu erreichen". Die Münchner hatten trotz Führung nach einer wie Kahn sagte "katastrophalen zweiten Hälfte" das Spiel noch aus der Hand gegeben. Sportvorstand Hasan Salihamidzic sprach von einem "Tiefpunkt".

Unmittelbar nach dem Spiel waren die Bosse in die Kabine gegangen . Kahn machte in erster Linie die Münchner Profis für das nächste Kapitel der Negativserie verantwortlich: „Zum Schluss sind es elf Mann, die da auf dem Platz stehen und die sich für die Ziele dieses Klubs einfach den Hintern aufreißen müssen. Um das geht es im Fußball und um nichts anderes.“

„Tuchel ist der Letzte, über den wir diskutieren“

Jeder Spieler müsse sich hinterfragen. „Was will ich erreichen, wenn ich auf dem Platz bin? Welche Bereitschaft bringe ich mit? Welchen Einsatz bringe ich mit? Alles, was den Fußball neben dem reinen Spielen ausmacht, hat in der zweiten Hälfte bei unserer Mannschaft einfach gefehlt“, motzte Kahn.