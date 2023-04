Titelverteidiger Alcaraz im Endspiel von Barcelona

Titelverteidiger Carlos Alcaraz ist beim ATP-Turnier in Barcelona erneut in das Endspiel gestürmt.

Titelverteidiger Carlos Alcaraz ist beim ATP-Turnier in Barcelona erneut in das Endspiel gestürmt. Der Spanier bezwang im Halbfinale den an Nummer zwölf gesetzten Briten Daniel Evans ohne große Mühe mit 6:2, 6:2 und erreichte damit wie bereits im Vorjahr das Finale in Katalonien.