Bundesliga: VfL Bochum 1848 – VfL Wolfsburg, 1:5 (0:3)

Die 24.834 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Mattias Svanberg brachte Wolfsburg bereits in der zehnten Minute in Front. In der 21. Minute erhöhte Jakub Kaminski auf 2:0 für die Elf von Niko Kovac. Eine Niederlage war nicht nach dem Geschmack von Thomas Letsch, der noch im ersten Durchgang Cristian Gamboa für Jordi Osei-Tutu brachte (24.). Patrick Wimmer brachte den VfL Wolfsburg in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (34.). Bochum ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Wolfsburg. In der Pause stellte Thomas Letsch um und schickte in einem Doppelwechsel Moritz Broschinski und Takuma Asano für Philipp Hofmann und Patrick Osterhage auf den Rasen. In der Halbzeit nahm der VfL Wolfsburg gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Omar Marmoush und Josuha Guilavogui für Wimmer und Sebastiaan Bornauw auf dem Platz. Mit dem Tor zum 4:0 steuerte Svanberg bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (56.). Thomas Letsch wollte den VfL Bochum 1848 zu einem Ruck bewegen und so sollten Gerrit Holtmann und Kunde Malong eingewechselt für Simon Zoller und Christopher Antwi-Adjei neue Impulse setzen (64.). Broschinski erzielte in der 68. Minute den Ehrentreffer für die Gastgeber. Den Vorsprung von Wolfsburg ließ Luca Waldschmidt in der 77. Minute anwachsen. Letztlich fuhr der Gast einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.