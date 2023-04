Bundesliga: Hertha BSC – SV Werder Bremen, 2:4 (0:2)

Ein Doppelpack brachte den Gast in eine komfortable Position: Marvin Ducksch war gleich zweimal zur Stelle (6./27.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Die Hertha kehrte stark verändert aus der Kabine zurück. Statt Marton Dardai, Derry Scherhant und Tolga Cigerci standen jetzt Agustin Rogel, Suat Serdar und Kevin-Prince Boateng auf dem Platz. In der 51. Minute legte Ducksch zum 3:0 zugunsten von Bremen nach. Für das 4:0 der Elf von Ole Werner sorgte Mitchell Weiser, der in Minute 63 zur Stelle war. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Ole Werner, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Romano Schmid und Eren Dinkci kamen für Leonardo Bittencourt und Maximilian Philipp ins Spiel (66.). Jessic Ngankam beförderte das Leder zum 1:4 von Hertha BSC über die Linie (68.). Das Schlusslicht verkürzte den Rückstand in der 79. Minute durch einen Elfmeter von Dodi Lukebakio auf 2:4. Mit Anthony Jung und Milos Veljkovic nahm Ole Werner in der 80. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Lee Buchanan und Amos Pieper. Als Schiedsrichter Schröder (Hannover) die Begegnung beim Stand von 4:2 letztlich abpfiff, hatte der SV Werder Bremen die drei Zähler unter Dach und Fach.