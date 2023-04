„Trostpreis“ in Gefahr: Bayern patzen auch in Mainz

Mainz schickt Bayern tiefer in die Krise © FIRO/FIRO/SID

Bayern München hat nach turbulenten Tagen im Kampf um den „Trostpreis“ Meisterschale erneut böse gepatzt. Beim Wiedersehen von Trainer Thomas Tuchel mit seinem Ex-Klub FSV Mainz 05 verloren die Münchner trotz Führung mit 1:3 (1:0) und müssen den Sturz von der Tabellenspitze fürchten. Borussia Dortmund kann am Abend (18.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt vorbeiziehen.

All die Nebengeräusche rund um die Säbener Straße oder die Spekulationen um die Zukunft der Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic sollten auf dem Feld keine Rolle spielen. Tuchel setzte für den angeschlagenen Eric Maxim Choupo-Moting wieder auf Thomas Müller, der in den Duellen mit City auf der Bank gesessen hatte. Dazu rückten Mane, Alphonso Davies und Josip Stanisic für den "Charaktertest" (Tuchel) in die Startelf.