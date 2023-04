Köln schießt Hoffenheim zurück in den Abstiegskampf

Köln siegt zum ersten Mal seit 2015 wieder in Sinsheim © IMAGO / foto2press/IMAGO / foto2press/SID/IMAGO/Oliver Zimmermann

Ausgerechnet gegen ihren bisherigen Lieblingsgegner hat die TSG Hoffenheim die Vorentscheidung im Abstiegskampf verpasst. Die Kraichgauer verloren am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga 1:3 (0:2) gegen den starken 1. FC Köln und müssen wieder verstärkt um den Klassenerhalt bangen.

Florian Kainz (18.) per Handelfmeter, Davie Selke (39.) und Jan Thielmann (90.+2) trafen für die Kölner, die nach 13 Ligaspielen ohne Sieg erstmals seit April 2015 wieder gegen die Kraichgauer gewinnen konnten. Kasper Dolberg (90.+4) erzielte das Ehrentor für die Gastgeber.

Die 30.150 Zuschauer in der ausverkauften Sinsheimer Arena, darunter rund 7000 FC-Fans, sahen in den ersten Minuten eine unterhaltsame Partie mit hohem Tempo. Kainz sorgte in der 11. Minute zum ersten Mal mit einem Schuss für Gefahr.