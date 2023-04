Bochum stolpert im Schlussspurt um den Klassenerhalt

Im Schlussspurt um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga droht dem VfL Bochum die Luft auszugehen. Die Westfalen unterlagen dem VfL Wolfsburg mit 1:5 (0:3) und stecken nach vier Spielen in Folge ohne Sieg wieder tief im Abstiegskampf. In der entscheidenden Saisonphase ist Bochum die Heimstärke abhanden gekommen: Nach zwischenzeitlich fünf Siegen in Folge hat der VfL vier der letzten fünf Partien im Ruhrstadion verloren.