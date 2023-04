Formel E: Günther in Berlin aufs Podest - Wehrlein Sechster

Maximilian Günther raste auf der Zielgeraden auf das Podest, Pascal Wehrlein sammelte im Titelkampf wichtige Punkte: Die deutschen Piloten der Formel E haben einen erfolgreichen Start ins Heimspiel in Berlin hingelegt.

Wehrlein weiter klar vorne

Wehrlein führt die Fahrerwertung weiterhin komfortabel an. Der Vorsprung auf Nick Cassidy aus Neuseeland (Envision Racing) beträgt vor dem achten von 16 Saisonrennen am Sonntag in Berlin 23 Punkte.