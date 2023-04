3. Liga: TSV 1860 München – SpVgg Oberfranken Bayreuth, 2:0 (1:0)

Steffen Eder avancierte vor 15.000 Zuschauern zum Unglücksraben, als er gegen den TSV 1860 München mit einem Eigentor in Erscheinung trat (8.). Zur Pause wusste das Heimteam eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Zum Seitenwechsel ersetzte Jann George von SpVgg Oberfranken Bayreuth seinen Teamkameraden Agyemang Diawusie. Für frischen Wind sollte Einwechselmann Stefan Lex sorgen, dem Maurizio Jacobacci das Vertrauen schenkte (68.). Kurz vor Ultimo war noch Stefan Lex zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von 1860 verantwortlich (82.). In der Schlussphase nahm Maurizio Jacobacci noch einen Doppelwechsel vor. Für Phillipp Steinhart und Meris Skenderovic kamen Fabian Greilinger und Martin Kobylanski auf das Feld (84.). Nach der Beendigung des Spiels durch Schiedsrichter Cortus (Röthenbach a. d. Pegnitz) feierte der TSV 1860 München einen dreifachen Punktgewinn gegen Bayreuth.

64 Tore kassierte SpVgg Oberfranken Bayreuth bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 3. Liga. Nach 33 absolvierten Begegnungen nimmt das Team von Thomas Kleine den 18. Platz in der Tabelle ein. Im Angriff von Bayreuth herrscht Flaute. Erst 33-mal brachte SpVgg Oberfranken Bayreuth den Ball im gegnerischen Tor unter. Mit nun schon 20 Niederlagen, aber nur neun Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von Bayreuth alles andere als positiv. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte SpVgg Oberfranken Bayreuth die dritte Pleite am Stück.