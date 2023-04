3. Liga: MSV Duisburg – SV Wehen Wiesbaden, 1:1 (0:1)

Die SV Wehen Wiesbaden, als Siegesanwärter beim MSV Duisburg angetreten, musste sich am Samstag mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben. Wiesbaden ging als klarer Favorit ins Rennen, wurde dieser Erwartung jedoch nicht gerecht. Das Hinspiel bei der Mannschaft von Coach Markus Kauczinski hatten die Zebras schlussendlich mit 3:1 für sich entschieden.

Johannes Wurtz brachte der SV Wehen Wiesbaden nach 26 Minuten die 1:0-Führung. Die Pausenführung des Gasts fiel knapp aus. In der Halbzeitpause änderte Torsten Ziegner das Personal und brachte Joshua Bitter und Hamza Anhari mit einem Doppelwechsel für Rolf Feltscher und Caspar Jander auf den Platz. Mit Emanuel Taffertshofer und John Iredale nahm Markus Kauczinski in der 58. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Ahmet Gürleyen und Ivan Prtajin. Bei Duisburg kam Kolja Pusch für Marvin Knoll ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (69.). Als einige Zuschauer bereits Wiesbaden als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Pusch, der zum Ausgleich traf (89.). Am Ende stand es zwischen dem MSV Duisburg und der SV Wehen Wiesbaden pari.