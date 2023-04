3. Liga: SG Dynamo Dresden – SV Waldhof Mannheim, 2:1 (1:1)

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SG Dynamo Dresden und dem SV Waldhof Mannheim, die mit 2:1 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit Waldhof ein 2:1-Sieger feststand.

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 29.210 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Dominik Martinovic war es, der in der fünften Minute zur Stelle war. Ahmet Arslan sicherte Dynamo Dresden nach 31 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Stefan Kutschke machte in der 73. Minute das 2:1 von Dresden perfekt. Florian Junge nahm mit der Einwechslung von Jonas Oehmichen das Tempo raus, Arslan verließ den Platz (91.). Als der Unparteiische Heft (Neuenkirchen) die Partie abpfiff, reklamierte SG Dynamo Dresden schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.