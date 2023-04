FC Bayern: Nächste Hiobsbotschaft für Tuchel! Abwehr-Star verletzt sich gegen Mainz

Alphonso Davies steht gegen Mainz in der Startelf, muss aber bereits nach wenigen Minuten vom Feld. Der Kanadier verletzt sich bei einem Sprint.

Der Rekordmeister musste im Spiel beim 1. FSV Mainz 05 bereits früh den Ausfall von Alphonso Davies verkraften. Der Kanadier griff sich bei einem Sprint in der 7. Minuten an den linken Oberschenkel und zeigte direkt an, dass er nicht mehr weitermachen kann.