BVB vs. Frankfurt: Stellt die Eintracht Dortmund ein Bein im Kampf um die Meisterschaft?

Am Samstag stehen sich Dortmund und Frankfurt im Topspiel gegenüber. Für den BVB geht es noch um die Meisterschaft, die Eintracht muss um die internationalen Plätze kämpfen. Während sich Dortmund auf einige Rückkehrer freuen darf, muss die Eintracht vor allem in der Defensive einige Ausfälle verkraften.

Am Samstagabend empfängt Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt im Signal Iduna Park. Für den BVB geht es um drei entscheidende Punkte im Fern-Duell um die Meisterschaft, in dem die Bayern bereits um 15.30 Uhr in Mainz loslegen.