Anzeige

Sabalenka zum dritten Mal in Folge im Finale von Stuttgart Sabalenka erneut im Stuttgart-Finale

Beim dritten Anlauf will Sabalenka den Titel holen © FIRO/FIRO/SID

SID

Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka erreicht zum dritten Mal in Folge das Endspiel beim WTA-Turnier in Stuttgart.

Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka hat zum dritten Mal in Folge das Endspiel beim WTA-Turnier in Stuttgart erreicht und spielt um ihren dritten Titel der Saison. Die Weltranglistenzweite ließ Anastasija Potapowa beim 6:1, 6:2 keine Chance. Am Sonntag trifft sie entweder auf Titelverteidigerin Iga Swiatek (Polen) oder Ons Jabeur (Tunesien).

2021 und 2022 war Sabalenka (24) in Stuttgart im Finale gescheitert, zunächst an der Australierin Ashleigh Barty, dann an Swiatek. Nach den Titeln in Adelaide und Melbourne im Januar auf Hartplatz peilt sie nun ihren ersten Triumph in diesem Jahr auf Sand an.

Anzeige

Nach einer titellosen Saison 2022 ist Sabalenka, die wie auch Potapowa wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine als neutrale Athletin starten muss, seit Jahresbeginn in der Form ihres Lebens. Auch in Indian Wells erreichte sie das Finale und führt das Jahresranking an.