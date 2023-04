2. Liga: FC Hansa Rostock – SpVgg Greuther Fürth, 2:0 (0:0)

Nach nur 26 Minuten verließ Ragnar Ache von Fürth das Feld, Tobias Raschl kam in die Partie. Bis Referee Ittrich (Hamburg) den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. 23.000 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Rostock schlägt – bejubelten in der 50. Minute den Treffer von Nils Fröling zum 1:0. In der 61. Minute stellte SpVgg Greuther Fürth personell um: Per Doppelwechsel kamen Marco John und Marco Meyerhöfer auf den Platz und ersetzten Sebastian Griesbeck und Simon Asta. Dennis Dressel versenkte die Kugel zum 2:0 (66.). Alexander Zorniger wollte die SpVgg zu einem Ruck bewegen und so sollten Lukas Petkov und Dickson Abiama eingewechselt für Julian Green und Damian Michalski neue Impulse setzen (76.). Am Ende behielt FC Hansa Rostock gegen die Gäste die Oberhand.