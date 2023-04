2. Liga: DSC Arminia Bielefeld – Hannover 96, 1:3 (1:2)

Cedric Teuchert stellte die Weichen für Hannover auf Sieg, als er in Minute 14 mit dem 1:0 zur Stelle war. 25.921 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Bielefeld schlägt – bejubelten in der 22. Minute den Treffer von Fabian Klos zum 1:1. Per Elfmeter erhöhte Teuchert in der 42. Minute seine Torausbeute an diesem Tag auf zwei Treffer – 2:1 für Hannover 96. Die Elf von Coach Stefan Leitl nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Zum Seitenwechsel ersetzte Bryan Lasme von DSC Arminia Bielefeld seinen Teamkameraden Jomaine Consbruch. Louis Schaub erhöhte für 96 auf 3:1 (55.). In der Schlussphase nahm Uwe Koschinat noch einen Doppelwechsel vor. Für Lukas Klünter und Bastian Oczipka kamen Theo Corbeanu und George Bello auf das Feld (75.). Hannover bestritt die Schlussminuten der Begegnung ohne Yannik Lührs, der mit der Roten Karte hinausgestellt worden war (87.) Dr. Kampka (Mainz) beendete das Spiel und damit schlug der Gast die Arminia auswärts mit 3:1.