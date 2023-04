Rostock feiert erlösenden Sieg im Abstiegskampf

Fröling mit einem Traumtor aus der Distanz (50.) und Dannis Dressel (66.) ließen die Fans im heimischen Ostseestadion in der zweiten Halbzeit jubeln. Rostock verbesserte sich durch den Sieg und mit nun 28 Punkten zumindest vorläufig auf den Relegationsrang, Jahn Regensburg kann am Sonntag aber wieder vorbeiziehen. Fürth liegt acht Punkte vor Rostock auf Rang elf.

In einer umkämpften und zugleich chancenarmen ersten Halbzeit hatte Rostocks Kevin Schumacher mit einem Distanzschuss die beste Gelegenheit (13.). Beide Teams erarbeiteten sich wenige Torraumszenen. So musste auch der Führungstreffer für Rostock aus der Distanz fallen, Fröhling traf aus 25 Metern zentraler Position in den Winkel. Dressel erhöhte und sorgte für Vorentscheidung.