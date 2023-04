Choreo-Streit: BVB-Fans hängen Banner vor Sponsorzentrale

Nächste Runde im Zoff um die "Westfalenstadion"-Choreografie: Unbekannte Anhänger des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund haben offenbar als Reaktion auf Kritik des Signal-Iduna-Chefs in der Nacht zu Samstag ein Banner vor die Konzernzentrale gehängt. Wie Ruhr Nachrichten und WAZ berichten, war auf dem Transparent an der B1 "U. Leitermann, Eigentor des Jahres. Für immer Westfalenstadion" zu lesen, ehe es am Vormittag entfernt wurde.