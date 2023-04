Bundesliga live: FSV Mainz - FC Bayern heute im TV, Stream und Ticker

Tuchel-Ansage an die Bayern-Reservisten

Am 29. Spieltag will der deutsche Rekordmeister im Auswärtsspiel beim FSV Mainz im Kampf um die Meisterschaft vorlegen. Die Münchner liegen zwei Punkte vor Verfolger Borussia Dortmund, der am Abend die Eintracht aus Frankfurt empfängt.