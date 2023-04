Hamann: Hoeneß würde Bayern sicher helfen

Ehrenpräsident Uli Hoeneß kommt angesichts von Bayern Münchens Krise für Dietmar Hamann weiterhin als Nothelfer in Betracht.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß kommt angesichts von Bayern Münchens Krise für Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann weiterhin als Nothelfer für den deutschen Fußball-Rekordmeister in Betracht. „Uli ist sicher der Erste, der helfen würde, wenn sie ihn wieder einbeziehen würden“, sagte der Sky -Experte in einem Interview mit der Abendzeitung .

Für entscheidend in dieser Frage hält der frühere Vizeweltmeister die Situationsanalyse durch Münchens Boss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic. "Am wichtigsten ist der Erfolg des Vereins. Wenn es dem Bayern-Erfolg hilft, sollten sie Uli Hoeneß fragen", sagte Hamann.

München war am vergangenen Mittwoch im Viertelfinale der Champions League am englischen Meister Manchester City gescheitert. Zuvor hatten die Bayern auch schon im DFB-Pokal trotz des Wechsels von Cheftrainer Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel erneut das Halbfinale verpasst. Im Rennen um ihre letzte Titelchance in der laufenden Saison müssen sich die Bayern hartnäckiger Konkurrenz durch Borussia Dortmund erwehren.