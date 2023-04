BVB - Frankfurt: Mit ihm wird es für Dortmund deutlich gefährlicher

180-Grad-Wende! Eintracht steckt in der Krise

Junior Dina Ebimbe hat Eintracht Frankfurt monatelang gefehlt. Jetzt ist der Allrounder wieder fit – und ein echter Lichtblick für die letzten Wochen in Bundesliga und Pokal.

Bei herrlichen frühlingshaften Temperaturen begaben sich über 1.000 Fans an den Trainingsplatz und schauten den Profis von Eintracht Frankfurt beim Einstudieren taktischer Feinheiten zu.

Sie bekamen dabei einen in sehr starker Form und auf vielen verschiedenen Positionen agierenden Junior Dina Ebimbe zu sehen. Der Franzose, einziger Torschütze im Abschlussspielchen, wurde phasenweise in der aktuell so dünn besetzten Innenverteidigung getestet.