Curling-WM: Auftaktniederlage für Schöll/Harsch

Das deutsche Curling-Duo Pia-Lisa Schöll und Klaudius Harsch verliert sein Auftaktspiel bei der Mixed-Weltmeisterschaft in Gangneung.

Die Oberstdorferin Schöll (32) und der Rastatter Harsch (22) sind zum dritten Mal gemeinsam bei der Mixed-WM am Start, im vergangenen Jahr hatten sie die erste deutsche WM-Medaille in dieser Disziplin gewonnen.

Das Turnier wird seit 2008 ausgetragen, seit 2018 ist das gemischte Doppel Teil des olympischen Programms. Die Qualifikation für die Winterspiele 2022 in Peking hatten Schöll/Harsch jedoch verpasst.

Als Ziel für den Wettbewerb in der Arena von Gangneung, wo 2018 die deutschen Eishockeyprofis Olympia-Silber gewonnen hatten, hat das Duo mindestens Platz sieben in der Vorrunde und damit einen Verbandsplatz für die Mixed-WM 2024 ausgegeben. Weiter geht es für Schöll/Harsch am Sonntag gegen Österreich (3.00) und die Türkei (11.00).