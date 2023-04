NBA: Verletzungspech! Gleich mehrere Superstars müssen in den Playoffs passen

In den NBA-Playoffs plagen sich gleich mehrere Superstars mit Verletzungen herum und stehen ihren Teams nicht zur Verfügung.

Die Philadelphia 76ers müssen in der NBA im vierten Playoff-Spiel der Erstrundenserie gegen die Brooklyn Nets ohne Superstar Joel Embiid auskommen.

Der MVP-Kandidat erlitt beim Auswärtssieg am Donnerstag (102:97) eine Verletzung am rechten Knie, das teilten die 76ers nach einer MRT-Untersuchung am Freitag mit.