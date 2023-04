Bundesliga: BVB-Star bricht Lanze für Reus

“Marco hat an seinem Standing, am Auftreten, an der Energie, die er ausstrahlt, nichts verloren in den letzten Jahren“, betonte Brandt und ergänzte: „Er ist jemand, der auf seine eigene Art und Weise vorangeht. Er ist vielleicht - und ich glaube, deshalb wird er in Deutschland oft auch kritisch beäugt - nicht der typische Leader-Kapitän, wie ihn sich viele in ihrem Kopf ausmalen. Er ist eine andere Art von Leader.“