Frauen-CL: Wolfsburg-Star vor besonderem CL-Duell

Jill Roord vom VfL Wolfsburg geht den Kracher in der Champions League gegen ihr Ex-Team FC Arsenal voller Selbstvertrauen an.

„Es ist mein drittes Halbfinale und ich habe jetzt das Gefühl, dass wir das Endspiel erreichen können“, sagte die Niederländerin in einer digitalen Medienrunde vor dem Heim-Hinspiel am Sonntag (ab 15.30 Uhr im SPORT1 -Liveticker) .

Anders als 2019 mit dem FC Bayern und 2022 mit dem VfL jeweils gegen den FC Barcelona sei Wolfsburg nun gegen die Gunners nicht in der Rolle des "Underdogs". Die Offensivspielerin würde zu gerne am 3. Juni in ihrem Heimatland um den Henkelpokal kämpfen: Das Finale findet im Stadion von PSV Eindhoven statt.