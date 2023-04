Ski Alpin: " Top Typ!“ Deutscher Slalom-Spezialist macht Schluss

Im kommenden Winter geht David Ketterer im Ski-Weltcup nicht mehr an den Start. Das verkündet der 29-Jährige, der eine ungewöhnliche Karriere hinter sich hat.

Der 29-Jährige verkündete am Donnerstag sein Karriereende via Instagram und bedankte sich bei jedem, „der in den letzten 26 Jahren dabei war, vor allem meiner Familie“.