Bundesliga: FC Augsburg – VfB Stuttgart, 1:1 (1:0)

Die 30.660 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Dion Drena Beljo brachte den FCA bereits in der achten Minute in Front. Ein Tor mehr für die Heimmannschaft machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. In der Halbzeitpause änderte Sebastian Hoeneß das Personal und brachte Tanguy Coulibaly und Silas Katompa Mvumpa mit einem Doppelwechsel für Chris Führich und Enzo Millot auf den Platz. Bei Augsburg kam zu Beginn der zweiten Hälfte Irvin Cardona für Beljo in die Partie. Mit Ermedin Demirovic und Ruben Vargas nahm Enrico Maaßen in der 71. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von David Colina und Julian Baumgartlinger. Das 1:1 von Stuttgart stellte Wataru Endo sicher (78.). Schließlich gingen der FC Augsburg und der VfB Stuttgart mit einer Punkteteilung auseinander.