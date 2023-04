Egoisumusvorwurf: Glasner weist Reporter zurecht

''Das ist Egoismus!'' Glasner gerät bei Frage zu seiner Zukunft in Rage

Trainer Oliver Glasner wird zuletzt von kicker-Chefreporter Carlo Wild scharf kritisiert. Der Österreicher setzt deshalb zu einem Rundumschlag an.

Der Oberpfälzer forderte: „Ich finde die so wichtigen nächsten Schritte sind oftmals auch Tritte ins Jenseits. Glasner sollte sich aus meiner Sicht ganz klar offenbaren und sagen: ‚Ich bleibe bei Eintracht Frankfurt und verlängere vielleicht noch meinen Vertrag‘. Die Aufgabe in Frankfurt ist hochattraktiv.“

Glasner liegt Vertrag vor

In den Wochen zuvor wurde öffentlich bekannt, dass dem Coach der Hessen ein bis 2026 geltendes Papier zur Unterschrift vorliegt.

Annäherung gab es bisher zwar noch keine, am vergangenen Wochenende aber sagte Glasner: „Ich gehe davon aus, dass ich nächstes Jahr hier bin.“

Glasner reagiert auf Egoismus-Vorwurf

Ihm gehe es um viel mehr als die „Banalitäten“ - in diesem Zusammenhang ist das Geld gemeint. Er sei insgesamt „verblüfft“ über manche Berichte.

Wer Glasner zuhört, der erkennt, dass es bei ihm nicht hauptsächlich um Gehalt, sondern um den Faktor Perspektive geht: „Wenn ich mich zu einem Arbeitgeber, einem Projekt bekenne, dann will ich genau wissen, wie der Plan für die Zukunft aussieht. Wäre ich egoistisch, würde ich nur die Kohle mitnehmen.“

Glasner ist in die Kaderplanung involviert

Er plane daher auch den Kader zusammen mit Krösche und Timmo Hardung, der im internen Ranking aufsteigen und zukünftig als eine Art Sportdirektor fungieren wird: „Wenn sich Oliver Glasner da wieder finden sollte, dann wird es eine Vertragsverlängerung geben. Das hat nichts mit Hinhalten oder Pokerei zu tun. Ich will wissen, wo die Reise der Eintracht hingeht!“

Eintracht will Konstanz auf dem Trainerstuhl

Der Plan A der Frankfurter ist trotz der aktuellen Talfahrt in der Bundesliga ein anderer. Das Vertrauen in Glasner ist weiterhin vorhanden, der 48-Jährige soll im Optimalfall langfristig an der Seitenauslinie stehen.