Wintersport: Der tragische Unfall von Philipp Kuttin: Querschnittslähmung nach Sturz beim Schlafwandeln

Der Österreicher Philipp Kuttin galt als hoffnungsvolles Talent in der Nordischen Kombination , bis sein Leben im Sommer 2020 eine dramatische Wendung nahm.

Urlaub wird für Kuttin zu Albtraum

Dabei wollte Kuttin eigentlich nur ein paar unbeschwerte Urlaubstage in Altmünster (Oberösterreich) verbringen. Nach einem Tag am See klagte er über einen Sonnenstich und legte sich ins Bett. Wenig später wachte Kuttin auf einer Wiese auf.