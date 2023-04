2. Liga: Hamburger SV – FC St. Pauli, 4:3 (1:1)

Der Hamburger SV und der FC St. Pauli lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatte St. Pauli keinerlei Probleme mit dem HSV gehabt und einen 3:0-Erfolg verbucht.

Manolis Saliakas brachte Hamburg in der 36. Minute ins Hintertreffen. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Jonas David zum Ausgleich für die Elf von Trainer Tim Walter. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Mit einem Wechsel – Ransford-Yeboah Königsdörffer kam für Jean-Luc Dompé – startete der Hamburger SV in Durchgang zwei. Mit dem Toreschießen war noch lange nicht Schluss, als Bakery Jatta vor den 56.400 Zuschauern den dritten Treffer des Spiels für den Gastgeber erzielte. Für das 3:1 des HSV zeichnete Moritz Heyer verantwortlich (52.). Mit einem Doppelwechsel wollte der FC St. Pauli frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Fabian Hürzeler Connor Metcalfe und Elias Saad für Oladapo Afolayan und Afeez Aremu auf den Platz (59.). Saad witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:3 für die Gäste ein (71.). In der 78. Minute lenkte Jakov Medic den Ball zugunsten von Hamburg ins eigene Netz. Das 3:4 von St. Pauli stellte Jackson Irvine sicher (79.). Ein Debakel, nach dem es zunächst ausgesehen hatte, konnte St. Pauli noch verhindern. Doch zu etwas Zählbarem kam der FC St. Pauli am Ende nicht mehr.