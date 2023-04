3. Liga: Hallescher FC – VfL Osnabrück, 0:1 (0:1)

Am Freitag begrüßte Hallescher FC den VfL Osnabrück. Die Begegnung ging mit 1:0 zugunsten des Gasts aus. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Osnabrück. Die Elf von Coach Tobias Schweinsteiger hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren.

Nach nur 21 Minuten verließ Nico Hug von Halle das Feld, Jannes Vollert kam in die Partie. Ba-Muaka Simakala brachte den VfL Osnabrück in der 27. Minute in Front. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von Osnabrück in die Kabine. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm der VfL Osnabrück noch einen Doppelwechsel vor, sodass Marc Heider und Niklas Wiemann für Erik Engelhardt und Robert Tesche weiterspielten (88.). Schlussendlich pfiff der Referee das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Osnabrück brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.