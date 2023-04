FC Bayern: Effenberg spricht über 100-Millionen-Transfer, Kahn, Salihamidzic & Müller

Stefan Effenberg hat nach dem Aus des FC Bayern auch in der Champions League gegen Manchester City eine veränderte Transfer-Philosophie beim deutschen Rekordmeister gefordert.

„Ihre größte Baustelle ist offensichtlich: Bayern braucht vorne einen echten Neuner. Dafür muss man tief in die Tasche greifen“, sagte der Ex-Profi und SPORT1-Experte vor dem Bundesliga-Duell der Münchner in Mainz (Sa., 15.30 Uhr im LIVETICKER) in seiner seiner Kolumne für das Portal t-online.de.