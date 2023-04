Aufstieg fest im Blick: Darmstadt schlägt den KSC

Die Lilien sind auf dem Weg in die Bundesliga © IMAGO/Thomas Voelker/IMAGO/Thomas Voelker/SID/IMAGO/Thomas Voelker

Darmstadt 98 strebt weiter dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga entgegen. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht gewann zum Auftakt des 29. Spieltags der 2. Liga etwas glücklich 2:1 (1:1) gegen den Karlsruher SC und liegt souverän an der Tabellenspitze. Zumindest den Relegationsrang hat Darmstadt angesichts seines deutlichen Vorsprungs so gut wie sicher.