PSG-Trainer Galtier leitet rechtliche Schritte ein

Galtier streitet rassistische und islamfeindliche Äußerungen über Spieler während seiner Zeit in Nizza ab, die in einer offenbar von Fournier verschickten E-Mail an Vertreter des Klubbesitzers INEOS aufgetaucht waren. Nach Veröffentlichung der Vorwürfe hatte die Staatsanwaltschaft in der vergangenen Woche offiziell Untersuchungen eingeleitet.