FC Bayern: "Schlag ins Gesicht" - Hamann prognostiziert Abgang von Thomas Müller

Bankplatz-Frage: So reagiert Müller

Thomas Müller stand auch im Champions-League-Rückspiel gegen Manchester City nicht in der Startformation des FC Bayern. TV-Experte Dietmar Hamann kann die Backup-Rolle nicht nachvollziehen und geht sogar von einem Abgang des Bayern-Routiniers aus.

TV-Experte Dietmar Hamann geht in seiner Sky -Kolumne sogar so weit, dass er unter der Führung von Thomas Tuchel nicht mit einem Verbleib des Bayern-Urgesteins rechnet.

Der 49-Jährige verdeutlichte sein Unverständnis über die Backup-Rolle von Müller. Zwar wolle er nicht über Tuchel diskutieren, „aber ich habe nicht verstanden, dass er Thomas Müller nicht von Beginn an gebracht hat in einem Spiel, in dem du Emotionen brauchst, Leader und Spieler, die andere besser machen, wie es Müller kann“.