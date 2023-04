Markus Söder: "Dortmund ist zu doof, Meister zu werden!" Bayern-Ministerpräsident giftet gegen BVB

Titel-Ansage von Kehl: So reagiert Terzic

Im Rahmen der BMW Open in München hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Borussia Dortmund im Meisterschaftsrennen einen heftigen Seitenhieb verpasst.

Für den CSU-Politiker steht ganz klar fest, dass die Schale zum elften Mal in Folge an den FC Bayern gehen wird, wie er im Rahmen der BMW Open in München erklärt hat.