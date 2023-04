Darts: Ausrufezeichen! „Pikachu“ kommt großem Ziel immer näher

Gegen Cameron Menzies, Freund von Fallon Sherrock, setzte sich der 22-Jährige mit 6:4 durch und rutscht damit in der PDC Order of Merit aktuell auf Rang 70 vor.

Damit kommt er seinem großen Ziel immer näher. Bereits im Februar erklärte er im SPORT1 Darts-Magazin Madhouse (jeden Donnerstag ab 18 Uhr auf YouTube) : „Meine Hauptpriorität ist es momentan, unter die besten 64 (in der Order of Merit, Anm. d. Red.) zu kommen, damit ich die Tourkarte weiter halten kann.“

Für diesen Erfolg würde er sogar auf seine erste Teilnahme an der Darts-WM im altehrwürdigen Ally Pally verzichten. Sollte er jedoch diesen Erfolgslauf weiterführen, könnte er am Ende des Jahres vielleicht auch dieses Debüt feiern.

Dass er die Nerven für die große Bühne hat, hat er in der Steiermarkhalle in Premstätten unter Beweis gestellt. Schnell zog er unter anderem mit einem 130-Highfinish und einem 15-Darter auf 3:0 davon. Als Menzies zum 4:4 via Big Fish (170-Highfinish) ausglich, behielt der gebürtige Berliner, der mittlerweile in Nürnberg wohnt, seine Nerven.