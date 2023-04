Schach-WM: "Nepo" und Ding mit erneutem Remis

Jan Nepomnjaschtschi hat in der neunten Partie der Schach-WM in Astana seine Führung erfolgreich verteidigt.

Jan Nepomnjaschtschi hat in der neunten Partie der Schach-WM in Astana seine Führung erfolgreich verteidigt. Im bislang längsten Spiel trennten sich der Russe und der Chinese Ding Liren wie bereits am Donnerstag mit einem Remis, damit führt „Nepo“ nun mit 5:4.