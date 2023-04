2. Bundesliga u.a. Hamburger SV - FC St. Pauli, 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf LIVE im TV, Stream, Ticker

Der Start in den 29. Spieltag der 2. Bundesliga hat es direkt in sich. Der Hamburger SV empfängt im heimischen Volksparkstadion den Erzrivalen FC St. Pauli. Entscheiden die Rothosen das Prestige-Duell für sich, würden die Tim-Walter-Truppe zumindest über Nacht am Tabellenzweiten aus Heidenheim vorbeiziehen?

Die Vorzeichen für einen Derby-Coup des HSV könnten besser sein, gelang Robert Glatzel und Co. in den vergangenen sechs Zweitliga-Partien nur ein Sieg. Der HSV kann von Glück reden, dass die Monster-Serie von Stadtrivale St. Pauli von zehn Siegen am Stück am vergangenen Wochenende gegen Braunschweig gerissen ist.