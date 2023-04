Eishockey: Bremerhaven verlängert mit Topscorer Friesen

Alex Friesen bleibt in Bremerhaven © IMAGO/kolbert-press/Burghard Schreyer/IMAGO/kolbert-press/Burghard Schreyer/SID/IMAGO/kolbert-press/Burghard Schreyer

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven setzen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter auf Stürmer Alex Friesen.

Der Deutsch-Kanadier, in der abgelaufenen Hauptrunde gemeinsam mit Ziga Jeglic Topscorer des Klubs, hat seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2025 verlängert.

Friesen ist seit 2018/19 für die Norddeutschen am Puck. In dieser Saison verbuchte der 32-Jährige für den Viertelfinalisten vor den Play-offs 38 Punkte. In der Meisterrunde kamen ein Tor und eine Vorlage hinzu.