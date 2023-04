European Leagues fordern Erhöhung der Solidaritätszahlungen

Der Ligenverband European Leagues fordert von der UEFA eine deutliche Erhöhung der Solidaritätszahlungen an Klubs, die nicht am Europacup teilnehmen.

Frankfurt am Main (SID) - Der europäische Ligenverband European Leagues fordert von der UEFA eine deutliche Erhöhung der Solidaritätszahlungen an Klubs, die nicht am Europacup teilnehmen. Wie der Verband am Freitag nach der Generalversammlung in Prag mitteilte, sollten von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) ab 2024 zehn statt wie bisher vier Prozent der Einnahmen aus den internationalen Wettbewerben an entsprechende Vereine ausgeschüttet werden.