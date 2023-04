Wolfsburg: Kovac kann wieder mit Arnold planen

Der Tabellenneunte will in Bochum den Saisonendspurt einläuten. Beim Hinspiel (4:0) haben wir „eine gute Serie gestartet, das wollen wir auch diesmal tun“, sagte Kovac, der mit den Wölfen in der Hinrunde die letzten sechs Partien alle gewonnen hatte - damit war der Werksklub in dieser Zeit das beste Team der Bundesliga.