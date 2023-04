Tuchel lobt Müller: "Ich war extrem beeindruckt"

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hält nach wie vor große Stücke auf Thomas Müller. Die beiden Spiele im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City, in denen der 33 Jahre alte Routinier nicht in der Anfangsformation gestanden hatte, "waren wahrscheinlich die einzigen beiden Spiele, die nicht zu ihm passen", sagte er. Davon abgesehen sei er "ein großer Thomas-Müller-Fan", Müllers "Undefinierbarkeit in Weltklasseausprägung" sei etwas "ganz Besonderes".