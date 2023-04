2. Bundesliga vor HSV gegen St. Pauli: Der Hamburg-Fluch - es riecht nach Relegation

Vor dem Stadtderby HSV gegen St. Pauli stellt sich eine entscheidende Frage: Spielt eine Mannschaft aus Hamburg in der Saison 2023/24 in der Bundesliga? SPORT1-Kolumnist Alex Steudel ist skeptisch.

Ich meine natürlich Hamburg, die ewige Zweitligastadt. Wird es diesmal endlich was mit Liga eins? In der Stadt hat sich, was diese Frage angeht, nach Zeiten des grenzenlosen Optimismus eine Menge Schulterzucken eingeschlichen.

Zu Saisonbeginn ist die Stimmung bei den Hamburger Fußballfans stets besser. Da soll immer endlich alles anders werden, also theoretisch. Und eigentlich ist das ja diesmal auch fast so eingetroffen, denn nun stehen sogar zwei Klubs aus Hamburg weit oben, und die spielen jetzt gegeneinander.

Aufsteiger HSV oder St. Pauli?

Die Szenarien geben es einfach nicht her. Tabellenführer Darmstadt 98 ist fix, Heidenheim hat eine sehr gute Spätform und den Aufstieg auch endlich mal verdient. Bei Remis oder HSV-Sieg im Derby wird der HSV meiner Meinung nach am Ende höchstens Dritter. Gewinnt der FC St. Pauli, wird, glaube ich, der Kiezklub (oder das lauernde Düsseldorf) Dritter.

Das heißt: Egal, wie das Derby endet, Hamburg steigt wieder nicht auf. Denn laut Statistik entscheidet der Drittletzte der ersten Liga, also diesmal der VfB, Berlin oder S04, in drei von vier Fällen die Relegation für sich.

Hamburger Aufstieg 2024?

Dabei ist niemand so erfahren in Relegationsangelegenheiten wie Hamburg. Keine deutsche Stadt war so oft in eine Saisonverlängerung verwickelt. Der HSV musste schon dreimal ran, der FC St. Pauli zweimal und bestritt einmal sogar in ein drittes Entscheidungsspiel, das übrigens (hüstel) gegen meine Stuttgarter Kickers verloren ging.