NBA: Embiid-Eklat mit Tritt zwischen Beine bei 76ers-Sieg - Harden muss runter

Wirbel um Embiid nach Tritt zwischen die Beine

„Ich habe noch nie zuvor gesehen, dass jemand so deutlich in ein Gebiet tritt, wo niemand getreten werden will, und trotzdem weiterspielen darf“, wütete Nets-Coach Jacque Vaughn.

Harden trifft Gegner bei Dribbling - und wütet

Der 33-Jährige fügte an: „Ich habe ihn nicht in einem privaten Bereich getroffen. Wenn sich jemand in der Defensive so auf dich stürzt, ist das eine natürliche Reaktion im Basketball. Ich habe ihn nicht so hart getroffen, dass er so zu Boden fallen musste. Das ist ein Playoff-Spiel. Wir haben in der Liga gesehen, dass es viel schlimmere Dinge gibt.“