Skispringen: Trainer-Paukenschlag im deutschen Team

Das Comeback des ehemaligen „Goldschmieds“ gab DSV-Sportdirektor Horst Hüttel nach einer Klausurtagung in Bischofsgrün bekannt. Schuster, der zuletzt in seiner Heimat Österreich am Skigymnasium Stams mit Talenten arbeitete, fungiert ab dem Sommer im Männer- und Frauenbereich als „Cheftrainer Nachwuchs“ und wird damit seinem Nachfolger Stefan Horngacher künftig zuarbeiten.

Werner Schuster und Nachfolger Stefan Horngacher nun Kollegen

„Ziel ist es, aktuelle Defizite zu beheben“

“In meiner Zeit als Bundestrainer konnte ich das System und viele engagierte Trainer in Deutschland kennenlernen und Erfahrungen sammeln, die mir in meiner neuen Rolle sicher zugutekommen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in Deutschland mit unserem Stützpunktsystem beste Voraussetzungen haben, um auch in Zukunft Skispringerinnen und Skispringer auf Weltklasseniveau systemisch und strategisch ausbilden zu können“, sagte Schuster.