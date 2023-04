Gewichtheben: EM-Silber für Müller im Stoßen

Gewichtheber Nico Müller holt bei den Europameisterschaften in Armeniens Hauptstadt Jerewan die Silbermedaille.

Gewichtheber Nico Müller hat bei den Europameisterschaften in Armeniens Hauptstadt Jerewan die Silbermedaille geholt. Der 29-Jährige wurde in der Klasse bis 89 Kilo Zweiter im Stoßen, in der Zweikampfwertung (159+199/358 kg) belegte Müller Rang vier.