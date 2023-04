Darts: Mies gelaunter Gerwyn Price gibt Rätsel auf - das war los

Aus zunächst rätselhaften Gründen wütet Gerwyn Price bei der Premier League in Rotterdam und schimpft hinterher auch bei Instagram weiter. Tagessieger Nathan Aspinall erklärt bei SPORT1, was dahintersteckte.

Was war da los mit Gerwyn Price?

Mit einem Final-Einzug am 12. Spieltag der Darts Premier League lief der Donnerstagabend eigentlich gut für den Weltmeister von 2021 - doch aus rätselhaften Gründen war die Laune des Walisers verhagelt. (Alle News zur Darts Premier League)

„Das Publikum war toll wie immer, aber die Bedingungen waren ABSOLUT nicht toll“, schimpfte der 38-Jährige in einer Instagram-Story nach seiner Final-Niederlage gegen Nathan Aspinall in Rotterdam: „Ich muss draus lernen und es geht weiter.“

Was genau Price an den Bedingungen verärgert hatte? Der „Iceman“ führte es nicht aus und ließ seine Fans fragend zurück. Schon während des gesamten Spieltags war ihm Ärger anzumerken, den sich Zuschauer und Kommentatoren zunächst nicht recht erklären konnten.

Tagessieger Aspinall verriet im SPORT1 -Interview nach dem Endspiel dann allerdings, was los war.

Gerwyn Price verstimmt - Aspinall klärt auf

Schon beim Viertelfinal-Sieg gegen Weltmeister, Weltranglisten-Primus und Casino-Glückskind „Bully Boy“ Michael Smith wirkte Price dauerverstimmt, schüttelte auch nach starken Würfen immer wieder den Kopf. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Price trotz Irritation voll im Soll

Im Endspiel allerdings fiel Prices Durchschnitt auf 88,52 ab, auch bei den Checkouts schwächelte er (4 von 14 - 28,57 Prozent), was nicht reichte gegen den am Ende deutlich besser aufgelegten Aspinall (Average 97,3 - Checkout-Quote 75 Prozent).

Dass äußere Einflüsse Price aus dem Konzept bringen können, ist spätestens seit seinem denkwürdigen Kopfhörer-Auftritt beim WM-Aus gegen Gabriel Clemens allgemein bekannt. ( HINTERGRUND: So rechtfertigte Gerwyn Price die Ohrschützer-Aktion )

Diesmal war Prices Ärger aber schneller verdaut, zumal ihm als Erster in der Tabelle der Premier League der Platz im Playoff-Finale in London am 25. Mai kaum noch zu nehmen sein wird.