Transfermarkt: Mega-Angebot aus der Wüste? Real-Ikone Modric heiß begehrt

Deshalb sind Ancelottis alte Männer so stark

Der Real -Star hat wohl ein Angebot aus Saudi-Arabien vorliegen, das Modrics sein Gehalt bei den Königlichen verdoppeln würde. Das berichtet die spanische as .

Dem kroatischen Vize-Weltmeister von 2018 winkt ein Jahresgehalt von 25 Millionen Euro netto – ein lukratives Angebot, bedenkt man die im Wüsten-Staat herrschende Steuerfreiheit in puncto Einkommen.

Modric soll dennoch eine Vertragsverlängerung in Madrid bevorzugen. Der 38-Jährige habe die Real-Verantwortlichen über das Monster-Angebot aus Saudi-Arabien unterrichtet, berichtet die as .

Konkrete Verhandlungen zwischen Real und dem Modric-Lager sollen bisher noch nicht stattgefunden haben. Die Real-Bosse benötigen angeblich derzeit ihre volle Aufmerksamkeit, um im Wettbieten um BVB-Star Jude Bellingham am Ende die Nase vorne zu haben.

Dem Bericht zufolge soll sich Real im Bellingham-Werben ein finanzielles Limit gesetzt haben. Klubchef Florentino Perez und Co. wollen die 100-Millionen-Marke für den 19-Jährigen wohl nicht knacken.

Die Königlichen müssen in Sachen Vertragsverhandlungen mit Modric an Tempo zulegen, will das weiße Ballett ihre Ikone nicht gen Wüste verlieren.