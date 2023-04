Star-Pitcher Scherzer zehn Spiele gesperrt

Pitcher Max Scherzer muss nach dem Wirbel um eine klebrige Substanz an seiner Hand und seinem Handschuh in der Major League Baseball lange zuschauen.

Los Angeles (SID) - Pitcher Max Scherzer muss nach dem Wirbel um eine klebrige Substanz an seiner Hand und seinem Handschuh in der Major League Baseball (MLB) lange zuschauen. Die Liga sperrte den Starspieler der New York Mets nach den Vorfällen im Duell mit den Los Angeles Dodgers (5:3) für zehn Spiele. Der 38-Jährige bestritt die Vorwürfe vehement, er kann gegen das Urteil noch in Berufung gehen.